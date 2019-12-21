تراند اليوم : شركة نتفليكس تعلن عن 30 مليون مشاهدة لـ “كلوز” فى شهره الأول

كشفت بيانات من شركة «نتفليكس» لخدمات البث عبر الإنترنت أن فيلم الرسوم المتحركة «كلوز» حقق 30 مليون مشاهدة على مستوى العالم في الشهر الأول لعرضه.

وحسب ما جاء بـ«سكاي نيوز» أصبح «كلوز» ضمن الأعمال الأصلية الأكثر مشاهدة التي أنتجتها الشركة.

تدور قصة الفيلم حول نشأة شخصية سانتا كلوز «بابا نويل» وهو أول فيلم رسوم متحركة أصلي تنتجه «نتفليكس» ويأتي ضمن جهود تكوين مكتبة للأفلام العائلية في إطار منافستها مع خدمات بث جديدة منها «والت ديزني».

ويروي الفيلم الذي استخدم الرسوم المتحركة المصممة يدويا، قصة ساعي بريد أناني وصانع دمى منعزل، تنشأ بينهما علاقة صداقة غير متوقعة.

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وكاتب ومخرج الفيلم هو فنان الرسوم المتحركة الإسباني «سيرخيو بابلوس»، وقام بالأداء الصوتي جيه.كيه سيمونس وجيسون شوارتزمان، كما جاء برويترز.

وقالت مليسا كوب، نائب رئيس نتفليكس لأفلام الرسوم المتحركة الأصلية، إن الشركة تعتزم بث أفلام رسوم متحركة للأطفال والأسرة عدة خلال العام المقبل، منها «ذا ويلوبيز» المقتبس من كتاب للأطفال، والفيلم الموسيقي «أوفر ذا مون».