شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : ” افتكرته أنا “

كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 12:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا مقطع فيديو لأحد الشباب وهو يغني أغنية ” زلزال ” للفنان المصري ” محمد رمضان ويقوم بتقليد شخصيته التي ظهر بها في الكليب ” .

وظهر به وجه الشبه الكبير بينه وبين الفنان محمد رمضان والذي جعل الكثير من المتابعين يظنون إنه محمد رمضان نقسه .

الأمر الذي دفع محمد رمضان للتعليق على ذلك حيث نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري معلقا : ” أنا افتكرته أنا ” كما أشاد بأدائه .