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كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 12:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا مقطع فيديو لأحد الشباب وهو يغني أغنية ” زلزال ” للفنان المصري ” محمد رمضان ويقوم بتقليد شخصيته التي ظهر بها في الكليب ” .
وظهر به وجه الشبه الكبير بينه وبين الفنان محمد رمضان والذي جعل الكثير من المتابعين يظنون إنه محمد رمضان نقسه .
الأمر الذي دفع محمد رمضان للتعليق على ذلك حيث نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري معلقا : ” أنا افتكرته أنا ” كما أشاد بأدائه .
كانت هذه تفاصيل خبر شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : ” افتكرته أنا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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