الموت يفجع وفاء عامر

كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 12:54 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” وفاء عامر ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة عمها ” إسماعيل مهدي عامر ” . حيث نشرت وفاء عامر في منشور لها صورة لعمها وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” رحل أبي الثاني عمي وأجدع عائلة عامر .. عمي الرجل الكريم الجدع إسماعيل مهدي عامر ومعه أجمل الذكريات .. اللهم اغفر له ” . وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لعمها الراحل بالرحمة والمغفرة .

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