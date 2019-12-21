تشارليز ثيرون تروي تفاصيل مقتل والدها على يد والدتها… وأمام أعينها

متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة العالمية تشارليز ثيرون عن أكثر حادث مأساوي شهدته في حياتها وهو إقدام والدتها على قتل والدها أمام عينيها وهي طفلة، واسترجعت تشارليز هذا الموقف دون أن تشعر بالإحراج.

وقالت تشارليز إن والدها كان مدمناً على الكحول، وفي اليوم الذي حصلت فيه الحادثة كان تناول مشروبات بشكل أكثر من المعتاد فعاد للمنزل وهو يسب والدتها، فاضطرت تشارليز ووالدتها للاختباء في غرفة النوم، فحاول والدها اقتحام الغرفة فوقفت تشارليز ووالدتها خلف الباب بينما كان يحاول هو دفع الباب بقوة.

خروج الأب عن وعيه جعله يستخدم مسدسه وأطلق 3 رصاصات على الباب ولكن كان الأمر كالمعجزة ولم تصب أياً منهما، وكانت تشارليز حينها في الـ 15 من عمرها خائفة جداً، فدافعت الأم عنها وعن ابنتها واستخدمت مسدسها وأطلقت رصاصة على الأب، اخترقت جسده وتوفي في الحال.

Advertisements

لم تشعر تشارليز بالأسى من هذا الموقف، وقالت إن المحكمة قدرت موقف الأم ولم توجه لها أية تهم لأنها كانت في حالة دفاع عن النفس.

وكانت قد ظهرت الممثلة تشارليز ثيرون في لقاء تليفزيوني بالتزامن مع إطلاق Bombshell وهو دراما تدور حول طرد روجر آيلز رئيس قناة Fox News بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي، وجسدت تشارلز دور مذيعة Fox News السابقة Megyn Kelly، وخلال حديثها عن الفيلم تطرقت للحديث عن تعرضها لحادث تحرش من قبل مخرج شهير في بداياتها الفنية، وتعد هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها عن هذا الموقف.

ولم تذكر تشارليز اسمه، ولكنها قالت إن هذا الموقف يرجع إلى عام 1994 عندما مثلت مع مخرج شهير جداً، وللتمثيل بهذا الفيلم زارته ليلة سبت لإجراء اختبارات، ولكنه استقبلها بملابس النوم الحرير وبعد جلوسها على الأريكة لامس جسدها وتحرش بها.