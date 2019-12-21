نجم “عروس بيروت”.. بدأ مسيرته كراقص ومخرج تركي إختاره لشكله

متابعة بتجـــــــــــرد: حصد الممثل السوري فارس ياغي نجاحاً باهراً بشخصيّة “هادي” ضمن أحداث مسلسل “عروس بيروت” الّذي يُعرض عبر شاشة “ام بي سي”.

في سياقٍ مُتصل، كشف فارس ياغي في مقابلة مع إذاعة “المدينة” انه ترك دراسة الحقوق مُتحدّياً إصرار أهله، وبدأ بمسيرته المهنية كراقص قبل دخوله للمعهد العالي للفنون المسرحية.

وعن دور “هادي” في مسلسل “عروس بيروت”، أشاد فارس ياغي بإيمان المخرج التركي بالمواهب الجديدة، وأضاف “لم أكن لأمنح هذه الفرصة من مخرج سوري لأن معظم المخرجين يفتقدون للجرأة في منح الفرص للشباب“.

وسرد فارس ياغي ان المخرج التركي قد اختاره فور رؤية صورته قبل مشاهدة أعماله.