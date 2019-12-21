راغب علامة يفاجئ جمهوره بـ “كان غيرك أشطر”

متابعة بتجـــــــــرد: أطلق السوبر ستار راغب علامة جديده الغنائي صباح اليوم بشكل مفاجئ، والأغنية الجديدة باللهجة الخليجية تحمل عنوان “كان غيرك أشطر”، وهي من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وقد صدرت على جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.

الأغنية إيقاعيّة وتقول كلماتها:

كان غيرك أشطر يا حلو وما قدرلي … الحبّ من ربّي ما هو بالشطارة

حتّى ولو بجنون حسنه أسرني … قلبي لا جاه يختار صعب إختياره

كان غيرك أشطر يا حلو .. يا حلو وما قدرلي

وبما أنّ نجم النجوم فاجئ جمهوره بإصدار الأغنية صباح اليوم، فمن المتوقّع أن يغنّيها بشكل مباشر خلال العرض النهائي المباشر من برنامج “ذا فويس” على شاشة “أم. بي. سي”.