هذا ما كشفته فاليري ابو شقرا عن تعاونها مع معتصم النهار

Dec 21, 2019
تواصل ملكة جمال لبنان السابقة، الممثلة فاليري ابو شقرا تصوير الجزء الثاني من مسلسل “ما فيي” في أجواء جيدة وحماسية.
وقالت “أبو شقرا” في تصريح لـ “العربية.نت”: “نحن كممثلين اعتدنا على بعض وهذا الأمر يجعلنا مرتاحين أكثر خلال التصوير”.
وعن تعاونها مع الممثل السوري معتصم النهار وللمرة الثانية، قالت “سعيدة بهذه الثنائية التمثيلية معه”.
وكشفت أن الجزء الثاني سيشهد تطوراً بارزاً في الشخصيتين اللتين يجسدانها والناس ستراهما بطريقة جديدة ومختلفة على حد تعبيرها .
كما تعتبر “فاليري” نفسها “محظوظة” لأنها استطاعت دخول مجال التمثيل والتعاون مع شركة إنتاج ضخمة كشركة الصباح، والعمل إلى جانب ممثلين كبار. لكن في المقابل يتوجب عليها أن تثابر وأن “تشتغل على حالها”، لتبقى عند نفس المستوى وحتى تتطور أكثر.
نذكر أن مسلسل “ما فيّ” اخراج رشا شربتجي، تأليف الكاتبة كلوديا مرشيليان، ويشارك البطولة الى جانبها كل من معتصم النهار، احمد الزين، إلسا زغيب، ليليان نمري، زينة مكي، بيار داغر، جان دكاش، نادين خوري، يوسف حداد، سهير نصر الدين، المنتصر نجم الدين، كارلا بطرس، روزينا لاذقاني، ناتاشا شوفاني، جو طراد، محمد قنوع وغيرهم. بالاضافة الى انضمام وجوه عدة الى الجزء الثاني نذكر منهم: كارمن لبس، وسام بريدي، سينتيا ساموئيل. انتاج شركة الصبّاح للاعلام.
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