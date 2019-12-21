بيومي فؤاد بشخصيتين متناقضتين مع يسرا.. وشخصية ثالثة في منزله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال الفنان المصري بيومي فؤاد إنه انتهى تمامًا من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "صاحب المقام" الذي تقوم ببطولته مواطنته الفنانة يسرا.

وأوضح بيومي فؤاد في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضوره حفل توزيع جوائز "الدير جيست" أنه يقدم شخصيتين متناقضتين في الفيلم أحدهما متدين

وكشف بيومي فؤاد عن سبب اعتماده على تقديم كوميديا الموقف في أعماله الفنية، كما أعلن عن رأيه فيما يشاع حول كون الكوميديان يستطيع إضحاك الكثيرين أمام الشاشة ولكنه في شخصيته الحقيقية وبين أسرته خلاف ذلك، وتحدث الفنان المصري عن الشخصية التي يتعامل بها في الواقع مع أسرته.

وشارك بيومي فؤاد مؤخرًا بالعرض المسرحي "3 أيام في الساحل" حيث تم تقديم العرض في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي أعلن الفنان محمد هنيدي، عن تحقيقه أعلى إيراد يومي في تاريخ المسرح العربي وذلك بعد الليلة الافتتاحية لعرض المسرحية.

وفاجأ الفنان المصري جمهوره في السعودية بالاتفاق على عرض المسرحية 4 أيام آخرين خلال موسم الرياض الممتد حتى ديسمبر المقبل، وذلك رغم عرضها خلال هذه الأيام من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

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وكشف محمد هنيدي في تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر عن هذا الرقم القياسي، فنشر بوستر عليه صورته ودّون عليه: "3 أيام في الساحل أعلى إيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية"، وأضاف في تعليقه على الصورة قائلًا: "الحمد لله .. وقررنا إن شاء الله نمد أربع ايام كمان في موسم الرياض".

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، قد زار فريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل" وقابله محمد هنيدي بترحاب شديد ودار بينهما حوار نشره "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وظهر تركي آل الشيخ في مقطع الفيديو وهو يداعب محمد هنيدي قائلًا له: "إيه المسرحية الفاشلة دي؟"، ليجيب هنيدي بعفوية: "فاشلة أوي"، وسط ضحكات متبادلة من الطرفين.

ودعاه محمد هنيدي، لالتقاط صورة مع أبطال العمل، حيث داعب المستشار السعودي الفنان بيومي فؤاد المشارك في العرض كما قدّم التعازي للفنانة مها أبو عوف في وفاة شقيقها الفنان عزت أبو عوف.

يُذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" عرضت لأول مرة خلال الصيف الماضي في جدة ضمن فعاليات موسم جدة، الذي أقيم قبل نحو 3 أشهر تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.