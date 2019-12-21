ماجد المصري يتحدث عن دخول ابنه الفن.. وخلافه مع المخرج محمد سامي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحدث الفنان ماجد المصري عن ما أُثير بشأن توسطه لابنه المخرج أحمد المصري كي يدخل الوسط الفني من بوابة الإخراج.

وأوضح ماجد المصري في تصريحات إعلامية أنه اعتذر للمخرج محمد سامي على الهواء لإنهاء الخلاف بينهما الذي كان قائمًا منذ سنوات.

وأعلن ماجد المصري خوضه دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "الوجه الآخر"، وأشار إلى أن هناك فيلمًا سينمائيًا يتم التحضير له كاشفًا عن موعد تصويره وطرحه.

وأفصح ماجد المصري عن موقفه من البطولة المطلقة وإمكانية إصراره عليها خاصًة بعد نجاح مسلسله الأخير "بحر" الذي عرض خلال الشهرين الماضيين.

وأقامت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر برئاسة حسين زين احتفالها السنوي بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وذلك لتكريم كوكبة من نجوم الدراما المصرية والعربية الذين أثروا الشاشة المصرية بالعديد من الأعمال المتميزة للعام 2019.

Advertisements

وشهدت الاحتفالية ظهورًا نادرًا للفنان المصري حسن يوسف، والذي يأتي بعد غياب كبير عن الساحة، إذْ بدت عليه ملامح الشيخوخة بشكل كبير واتكأ على "عصاه" كي يستطيع الحضور لتسلم درع تكريمه عن مجمل أعماله.

كما شهد الحفل أيَا حضور عدد من رواد الفن المصري بجانب حسن يوسف وهم يوسف شعبان وعزت العلايلي وإلهام شاهين ومحمود قابيل، وهؤلاء تم اختيارهم من خلال لجنة مختصة لتكريمهم عن مجمل الأعمال الفنية التي قدموها على مدار مشوارهم الفني.

وتوافد على حضور الاحتفالية عدد كبير من النجوم بينهم التونسية لطيفة والسورية سوزان نجم الدين والمصريين صلاح عبد الله، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، مي عمر، ماجد المصري وزوجته، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما، وإيناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.

وخلال الاحتفالية تم تكريم محمد رمضان وخالد الصاوي وماجد المصري وشيري عادل سوزان نجم الدين ومصطفى شعبان ومحمود حجازي ودنيا سمير غانم وصلاح عبدالله وحنان مطاوع وحماده هلال وإنجي المقدم ومي عمر ونجلاء بدر وإيمي سمير غانم وحلا شيحة وأحمد بدير وصبري فواز وسيد رجب ويسرا اللوزي وعمرو سعد، وغيرهم.

يُذكر أن هذه الاحتفالية تقام بشكل سنوي ويتم فيها تكريم نجوم الفن والغناء في مصر والعالم العربي عن أفضل الأعمال التي قدموها خلال العام.