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كيف زيّنت النجمات منازلهن استعدادًا للكريسماس؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع اقتراب احتفالات الكريسماس، يحرص الناس على تزيين منازلهم بديكورات العام الجديد وبالأخص شجرة الكريسماس التي تزين البيوت في هذا الوقت من كل عام.

ونشرت عدة صحف ومجلات مثل "ديلي ميل" البريطانية، "ميرور"، "هاوس بيوتيفول" و"شي نوز"، عن أبرز الديكورات الخاصة بشجرة الكريسماس للنجوم والمشاهير:

أماندا هولدن

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زينت عضو لجنة التحكيم في برنامج "بريطانيا جوت تالنت"، اماندا هولدن باب منزلها الريفي بأكاليل من الزهور الصنوبرية والورود الحمراء وزينة عيد الميلاد والكرات الحمراء والصفراء الملونة.

ستاسي سولومون

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شاركت المغنية الإنجليزية ستاسي سولومون، صورة لديكورات الكريسماس؛ إذ زينت بابها الأماي بكرات عملاقة وضخمة باللونين الأسود والفضي مع العديد من أكاليل الورود البيضاء.

كلوي كارداشيان

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تميزت شجرة عيد الميلاد التي شاركت صورها نجمة برنامج تلفزيون الواقع " كيبينج أب ويز كارداشيان "، بطابع أنثوي رقيق باللونين الوردي والأبيض كما حرصت على إعطاء طفلتها ترو شجيرة عيد ميلاد باللون الوردي.

كيندال جينر

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نشرت عارضة الأزياء كيندال جينير لقطات فيديو وصورًا لشجرة عيد الميلاد بقصرها الفاخر؛ إذ زينت غرفة المعيشة بشجرة كبيرة مزينة بالأضواء البيضاء الساطعة، وزينت نوافذ وابواب منزلها بالشجيرات الخضراء الصغيرة.

ايدا فيلد

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شاركت المغنية الأمريكية أيدا فيلد وزوجة المغني الإنجليزي روبي ويليامز صورًا لشجرة عيد الميلاد الخضراء العملاقة بزينة ملونة وبأضواء ساطعة.

كيم كارداشيان

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زينت نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان شجرة عيد الميلاد الخضراء بديكورات وزينة الكريسماس الملونة لأطفالها الأربعة على الرغم من أنها تعتبر تلك الأمور غريبة.

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تمارا اكليستون

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على الرغم من سرقة منزل ملكة جمال بريطانيا السابقة وابنه الرئيس التنفيذي السابق لسباق فورميلا، وخسارتها لمجوهرات تبلغ قيمتها 70 مليون دولار، إلا أن تمارا قررت ألا يؤثر ذلك الشئ على بهجة الاحتفال بيوم الكريسماس، فشاركت جمهورها بصورة تجمعها بزوجها وابنتها مع شجرة عيد الميلاد الخضراء.

سيلين ديون

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نشرت المغنية الأمريكية صورة لها بجانب شجرة عيد الميلاد الخضراء المزينة بالديكورات والأضواء البيضاء.

كايلي جينر

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كشقيقاتها شاركت كيلي صورة لشجرة عيد الميلاد؛ إذ كانت شجرة خضراء يكسوها الجليد الأبيض والأضواء الصفراء الساطعة.

كاتلين جينر

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شاركت كاتلين جينير صورة لشجرة عيد ميلاد خضراء عملاقة مزينة بأضواء ساطعة وملونة,

كورتني كارداشيان

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نشرت نجمة برنامج تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان شجرة خضراء عملاقة مزينة بالأضواء البيضاء.

ميل بي

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نشرت المغنية الإنجليزية ميل بي صورة لشجرة عيد الميلاد والتي زينتها بأضواء زرقاء ساطعة وكرات بيضاء كبيرة.

 

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