شاهدي إطلالات الفنانات في حفل الدير جيست.. من الأكثر أناقة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفت العديد من النجمات الأنظار إليهن فور ظهورهن على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الدير جيست في نسخته الـ16 التي أقيمت بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأقيم حفل هذا العام 2019 بمشاركة عدد كبير من النجمات وتنوعت الإطلالات بالفساتين المختلفة وتصدر بعضها المشهد وحاز على إعجاب الجمهور.

ورصدت "فوشيا" في التقرير التالي إطلالات النجمات في حفل الختام، فشاهدي ما ارتدته كل نجمة واحكمي بنفسك على الأفضل والأسوأ من وجهة نظرك.

وحرص على حضور الحفل عدد من النجمات بينهم مي عمر وحلا شيحة وهنادي مهنا وعبير صبري وكارمن سليمان وغيرهن.

وشهد حفل توزيع جوائز دير جيست اختيار فنانين لجوائز التقدير والإبداع إذْ حصدت الفنانة صفية العمري جائزة تقديرية على مشوارها الفني كما حصلت الفنانة لبلبة على جائزة تقديرية لدورها بفيلم كازابلانكا، وحصد المنتج نصر محروس جائزة تقديرية على أغنية "ملطشة القلوب".

وجاءت قائمة الجوائز كالتالي:

حازت الإعلامية شيريهان أبو الحسن على جائزة أفضل برنامج عن "كلام ستات"، وحازم إمام كأفضل إعلامي رياضي، وسوسن بدر عن دورها في مسلسل "أهو دا اللي صار"، ومحمد سعد لدوره في "فيلم الكنز".

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وحصل طارق لطفي جائزة لدوره في فيلم 122، وحلا شيحة لدورها في "مسلسل زلزل"، وخالد النبوي لدوره في مسلسل "ممالك النار"، وأمينة خليل لدورها في "مسلسل قابيل وفيلم 122".

وحصل محمد فرج عن دوره في مسلسل قابيل وفيلم الممر"، وأروى جودة لدورها في "سلسلة أهو دا اللي صار"، إياد نصار لدوره في فيلم "الممر"، وعمرو يوسف لدوره في فيلم "ولاد رزق"، وأحمد رزق لدوره في فيلم "الممر"، وأحمد السعدني لدوره في مسلسل "زي الشمس".

وجوائز لـ إنجي المقدم لدورها في فيلم "ولد الغلابة"، ومحمد فضل لدوره في "تنظيم كأس الأمم الأفريقية"، وشركة سينرجي للإنتاج لدورها في إنتاج الدراما لعام 2019.

ودي جي أفضل مطرب، محمد حماقي، ودي جي أفضل مطربة: شيرين عبد الوهاب، ودي جي أفضل مطرب شباب: أحمد جمال، وأفضل مغنية شبابية: كارمن سليمان، وأفضل مطرب صاعد: محمد عباس، وأفضل مطربة صاعدة: سهيلة بن لشهب، ودي جي أفضل أغنية شرقية: أيام في بحر الغدر "أحمد عزت وعلي سمارة"، ودي جي أفضل ملحن: عمرو مصطفى، وأفضل شاعر: أمير طعمة، وألبوم : كل يوم من دا "حماقي"، و"مصطفى شوقي" أغنية ملطشة القلوب.

وأفضل ممثل: كريم عبد العزيز عن الفيل الأزرق 2، وأفضل ممثلة: هند صبري عن الفيل الأزرق 2، وأفضل ممثل كوميدي: أحمد حلمي، وأفضل ممثلة كوميدية: غادة عادل، وأفضل ممثل شاب: أحمد داود، وأفضل ممثلة شابة: أسماء أبو اليزيد، والسيناريو: أحمد مراد.

أما في الدراما والتلفزيون فجاءت: أفضل ممثل: أحمد السقا، أفضل ممثلة: حنان مطاوع، محمد سامي أفضل مخرج.