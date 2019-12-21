مي عمر ومحمد سامي يردّان بكلمة واحدة على اتهامات نسرين أمين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ردّ المخرج المصري محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، على الاتهامات الأخيرة التي ألصقتها بهما الفنانة المصرية نسرين أمين بأنهما يعملان بـ"الواسطة".

ووجهت "فوشيا" سؤالاً لهما بشأن التصريحات التي أطلقتها نسرين أمين، فردت مي عمر: "لا تعليق"، في حين كان ردّ محمد سامي على الطريقة نفسها.

وكانت نسرين أمين نشرت تغريدة عبر "تويتر"، قالت فيها: "‏الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور...الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل".

وأضافت نسرين في تغريدتها: "الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التدوينة، ‏فقالت إحدى المتابعات: "وده على أساس إن مي عمر أساسًا ممثلة دي أخذت أدوار ومساحات لا تستحقها ونسرين أمين مستواها عشر أضعاف مي عمر بشهادة الجمهور وليس بشهادة مخرج مغرور ولن نشاهد مسلسله القادم".

وتابعت أخرى: "‎لو إمكانياتك درجة خمسة فإمكانيات زوجته تبقى درجه كام يا ترى؟ وغادة عبدالرازق كانت برده بتغير!! عادى إنه عايز يساعد مراته بس مش ع حساب ناس تانية ويفضل يقلل منهم بالشكل ده".

وكان المخرج محمد سامي شنّ هجومًا على الفنانة نسرين أمين، التي تعاون معها في رمضان 2016، من خلال مسلسل “الأسطورة” مع الفنان محمد رمضان، بالإضافة لهجوم على الفنانة المصرية ياسمين صبري والتي قال عنها إنها لا تعرف الكلام.

وقال محمد سامي، إن نسرين أمين تغار من زوجته الفنانة مي عمر، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما خلال تصوير مسلسل "الأسطورة".

وتابع سامي: "مشكلة نسرين أمين إنها بتغير من زوجتي مي عمر، وهي كانت السبب الرئيسي وراء أزمتي أيضًا مع ياسمين صبري".

وأشار إلى أن نسرين أمين اتهمته كذبًا بحذف مشاهد لها من “الأسطورة” من أجل مي عمر، قائلًا: "اتهمتني إني ضيّعت عليها فرصتها، هي نسرين أساسًا عملت إيه في الدراما المصرية من بعد (الأسطورة)؟".

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من جانبها تفاعلت ياسمين صبري مع تغريدة أمين وردت عليها: "هو إحنا عندنا كم نسرين أمين، معلش في ناس عايشة في الماضي، ومش قادرين يتخطوا إدمانهم.. انتي ست الستات".

وفي لقاء تلفزيوني دافع محمد سامي عن نفسه إزاء الاتهامات التي توجه إليه بأنه دائمًا ما يُثير المشاكل مع الفنانات، والتي كان آخرها الفنانة المصرية نسرين أمين وقبلها ياسمين صبري، موضحًا أن مهنة الفن تحتاج إلى اهتمام أكبر من ممتهنيها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الكثير من الأشخاص لا يحترمون المواعيد أو المهنة في المطلق، مؤكدًا أن هناك عددًا قليلًا فقط هم الملتزمون، مردفًا: "مشاكلي أن معظم الناس يأتون ولا يريدون العمل ولا يجوز أن يطلبوا الحقوق، ولا يفعلون الواجبات أنا مش ذنبي إنك كنت سهران وجاي تنام عندي في اللوكيشن روح نام بدري زيي عشان عارف إن عندك لوكيشن".

واستطرد: "أنا لا أطبطب على أحد ومش هستنى لما فنان أو فنانة متكونش نايمة كويس وأقولها أنا عاوزك تصحصي شوية عشان الشغل لأ هقولها روحي عشان مش مؤهلة للشغل".

وأشار قائلًا: "لما واحد يجيله فرصة ويكون عنده تبلد أنا بقارن الحاجات كلها بنفسي بقبل إيه ومش بقبل إيه أنا عاوز الناس تعمل شغلها ومش عاوزها تحبني أو تكرهني ولو اتعمل الشغل مظبوط هنكون أحسن".

من جانبها نفت زوجته الفنانة المصرية مي عمر، أن يكون محمد سامي "بتاع مشاكل" كما يوصف من قبل البعض، مشددًة على أن محمد سامي يسعى للكمال في عمله، ولا يحب أن يتأثر العمل بسبب أي شخص مهما كان قدره، وعندما يشعر بأن الشخص يبذل مجهودًا يحصل هذا الشخص على تدليل فظيع في اللوكيشن.

وكانت أزمة اشتعلت مؤخرًا بين المخرج محمد سامي، والفنانة نسرين أمين، بعدما صرح بأنها تغار من زوجته الفنانة مي عمر، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما خلال تصوير مسلسل "الأسطورة"؛ ما دعا الفنانة المصرية لمهاجمته.

يُذكر أن محمد سامي يستعد حاليًا لبدء تصوير مسلسل "البرنس"، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي سيعرض في رمضان 2020، من تأليفه وإخراجه.