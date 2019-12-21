دريد لحام يخرج عن صمته بعد الهجوم عليه بسبب تصريح "النقاب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق الفنان السوري دريد لحام، على الجدل الذي أثير في الساعات الماضية بعد تصريحه حول النقاب ومنعه من الجامعات في بلاده، والذي تسبب في شن بعضٍ من الرواد هجومًا حادًا ضده.

وقال دريد في تصريحاتٍ صحفية: "التصريحات التي خرجت مني بشأن المنتقبات تم اجتزاؤها وتداولها بصورة مغلوطة، على أنني أهاجم الحجاب بشكل عام".

وأوضح: "المذيع في إذاعة ميلودي وجه لي سؤالاً عن رأيي في قرار منع المنتقبات من دخول الجامعات فقلت إنني أؤيد هذا القرار؛ لأنه من الوارد حدوث تزوير ودخول ذكر بدلاً من أنثى لأن الوجه مغطى".

وأضاف: "لم أتطرق نهائيًا إلى مسألة الحجاب، الذي أعتبره حرية شخصية بكل تأكيد ولا يمكن أن أطالب أو أؤيد منعه".

وكانت جامعة دمشق قد أصدرت قرارًا قضى بمنع ارتداء قائمة من الأزياء منها النقاب؛ ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنَّ الفنان دريد لحام ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو مع الفنانة السورية شكران مرتجي، عبر حسابها على إنستغرام، حيث كان يغني لها في عيد ميلادها، بصحبة ابنته "عبير".

وظهر دريد لحام في الفيديو وهو يتحدث مع شكران مرتجي بينما ابنته عبير تمسك الهاتف على طريقة "السيلفي"، ثم بدأ لحام وابنته في الغناء.

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وكانت شائعة الوفاة طاردت الفنان دريد لحام مؤخرًا، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة وترحموا عليه، حتى خرج الفنان السوري ونفى الأمر بنفسه، معبرًا عن حزنه من تداول تلك الأنباء.

وقال لحام تعليقًا على الشائعة: "البعض يريدني أن أموت وليكن ذلك، اعتبروني ميتًا، اكذبوا على أنفسكم وعلى الناس وترحموا عليّ، لا مشكلة".

وتابع: "مواقع التواصل الاجتماعي جاءت لتنهش في المجتمع العربي، الذي يعاني أصلًا من عدة مشاكل".

يذكر أنَّ دريد لحام شارك في مهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط في دورته الـ٣٤، وعرض خلال حفل افتتاح المهرجان فيلمه الأخير "دمشق حلب"، وذلك بعد 9 سنوات من الغياب.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم دريد لحام بجائزة التمثيل الكبرى، وذلك في حفل ختام المهرجان.

ورأى دريد في تصريحات له على هامش تكريمه آنذاك، أنَّ هناك عددًا من الفنانين السوريين يستطيعون إكمال مسيرته في تقديم أعمال كوميدية هادفة وتناقش قضايا مهمة مثل باسل ياخور وعبد المنعم عمايري.