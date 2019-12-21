القاهرة – لايف ستايل
عبر الفنان محمد صبحي عن سعادته بالنجاح الذي يحققه يوميًا من خلال عرضه المسرحي "أنا والنحلة والدبور"، والذي يعرض في مسرح "مدينة سنبل"، بالتزامن مع عرض مسرحية "خيبتنا".
وقال "صبحي"،إنه خلال الفترة المقبلة سوف يعلن عن التفاصيل الكاملة الخاصة بمسرحية "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب، مشيرًا إلى أن تجهيزها بدأ منذ عام، قائلًا: "لازم ترجع للمسرح لأنها قيمة ماينفعش تتساب".
يذكر أن مسرحية "أنا والنحلة والدبور"، هي من إخراج محمد صبحي، ومن تأليف أيمن فتيحة، ومن بطولة كل من، سماح السعيد، وحازم القاضي، وميرنا ذكري، والفنان عبدالرحيم حسن، وعدد من الأطفال الذين تخرجوا من فرقة استوديو الممثل التي أسسها الفنان محمد صبحي.
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كانت هذه تفاصيل خبر محمد صبحي يكشف أنه يُجهّز حاليًا لمسرحية جديدة من بطولة سميحة أيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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