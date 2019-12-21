هند صبري نجمة اختيارات الجماهير العربية لعام ٢٠١٩ في استفتاء القراء

تتسلم النجمة هند صبري بعد قليل جائزة اختيار الجمهور في استفتاء مجلة الدير جيست كأفضل ممثلة سينمائية في عام ٢٠١٩ عن أفلامها الفيل الأزرق٢، والممر، والكنز٢ وفيلمها التونسي نورا تحلم.

وكانت هند قد فازت منذ أسبوع بجائزة الأفضل في استفتاء قراء ومتابعي موقع ومجلة وشوشة أيضا كأفضل ممثلة سينمائية لعام ٢٠١٩.

صبري عبرت عن سعادتها وفخرها بهذه التكريمات وخصوصا أنها تأتي من الجمهور العادي الذي يعتبر روح السينما واهم عوامل وأدلة نجاح أية عمل.

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وكانت صبري قد فازت خلال هذا العام بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجونة وأيام قرطاج السينمائية وجائزة فرنسية عن فيلمها التونسي نورا تحلم .

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ويعتبر هذا العام أيضا من أنجح أعوام هند السينمائية حيث تجاوزت إيرادات فيلمها الفيل الأزرق ٢ ال١٠٠ مليون جنيه وحقق فيلمها الممر ٧٦ مليون جنيه.

لتؤكد هذه الجوائز والإيرادات تميز هند هذا العام جماهيريا وفنيا.

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