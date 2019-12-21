5 حالات زواج رسمية بالوسط الفني ويعد عدد قليل بالنسبة للوسط الفني

شهد عام 2019، 5 حالات زواج رسمية بالوسط الفني، وهو عدد قليل بالنسبة للوسط الفني الذي يشهد تغيرات كثيرة علي المستوى الأسري، إلا أن الطلاق كان هو المسيطر هذا العام.

بوابة أخبار اليوم، ترصد لكم في هذا التقرير أبرز حالات الزواج التي شغلت الوسط الفني عام 2019.

أنغام وأحمد إبراهيم

في شهر فبراير الماضي، أعلنت المطربة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم، زواجهما رسميًا تزامناً مع طرح ألبوم "حالة خاصة جداً" لـ"أنغام" وأثارت تلك الزيجة جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني.

المطرب محمد رشاد ومي حلمي

احتفل أيضاً المطرب محمد رشاد بزفافة علي مذيعة الراديو مي حلمي، بشهر مارس الماضي، وتفاجأ الجمهور بزواجهم لأنهم كانوا قد ألغوا زفافهم قبل حفل الزفاف بشهر تقريباً، واتهمهم الجمهور بأنهم أدعوا الانفصال بسبب تصدر الترند ولكي تتحدث عنهم وسائل الإعلام المختلفة.

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الفنانة ريهام حجاج وأحمد حلاوة

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واحتفلت الفنانة ريهام حجاج بزواجها من رجل الأعمال أحمد حلاوة، من خلال حفل زفاف كبير حضره العديد من نجوم الفن والمجتمع، ولكنها لم ترتدي فستان أبيض.

وسط موجه من الإتهامات وجهت لها بسبب زواجها من طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، متهمين إيها بخطف زوج ياسمين عبد العزيز والتسبب في طلاقهم.

محمد مهران ومي عبد الحافظ

احتفل الفنان محمد مهران بحفل زفافة على المخرجة مي عبد الحافظ، يونيو الماضي ، وحضر الحفل عدد من نجوم الوسط الفني والمخرجين.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

وكان الحدث الأبرز هو حفل زواج الفنان أحمد فهمي من الفنانة هنا الزاهد، داخل أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى، وحضر حفل الزفاف كوكبة من نجوم الوسط الفني والمجتمع، وكان ذلك الحفل حديث مواقع التواصل الإجتماعي لعدة أيام بعد الأنتهاء منه.

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