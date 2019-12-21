شاهدوا.. سما المصري تشعل “إنستغرام” بإسدال الصلاة وتبكي

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كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصري الكثير من الجدل على موقع “إنستغرام”، بعدما نشرت على حسابها الخاص صورة جديدة لها وهي ترتدي إسدال الصلاة، وعلقت عليها بقولها: “خلص خلاص لايف الفيسبوك ودي صورة منه… أخدتوني بإسدال الصلاة ياولاد التيت… مخضوضين طبعاً معلش اللي عايز يعرف الموضوع هيلاقي الفيديو كامل موجود علي قناتي على اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري… واللي هيقل أدبه في التعليق هعمل لأمه بلوك”.
وتلقت المصري العديد من التعليقات التي تسخر من ظهورها بالحجاب وإسدال الصلاة بعد نشرها فيديوهات كثيرة بالبكيني داخل حوض السباحة الخاص بمنزلها.
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