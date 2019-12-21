كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - نشر الشاعر ” أحمد حسن راؤول ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام” صورة من كواليس تحضير المتسابقين الأربعة المتنافسين على لقب ” The Voice ” لأغنية سيتم تقديمها في العرض النهائي اليوم السبت .
حيث ظهر المتسابقين ” رضوان الأسمر ” و ” مهدي عياشي ” و ” إيمان عبد الغني ” و ” فهد مفتخر ” من داخل الإستوديو لتسجيل الأغنية التي تحمل إسم ” حب الأيام ” .
وكتب أحمد راؤول في تعليقه على الصورة قائلا : ” بسم الله .. السبت القادم أغنية حِب الأيام أغنية الحلقة النهائية لبرنامج The Voice .. كلماتي أحمد حسن راؤول .. ألحان وتوزيع : جان ماري رياشي .. غناء متسابقين الحلقة الاخيرة : إيمان عبد الغني من مصر .. مهدي عياشي من تونس .. فهد مفتخر من المغرب .. رضوان الأسمر من المغرب ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مفاجأة متسابقي ” The Voice ” في الحلقة النهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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