تعرف على مفاجأة متسابقي ” The Voice ” في الحلقة النهائية

كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - نشر الشاعر ” أحمد حسن راؤول ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام” صورة من كواليس تحضير المتسابقين الأربعة المتنافسين على لقب ” The Voice ” لأغنية سيتم تقديمها في العرض النهائي اليوم السبت .

حيث ظهر المتسابقين ” رضوان الأسمر ” و ” مهدي عياشي ” و ” إيمان عبد الغني ” و ” فهد مفتخر ” من داخل الإستوديو لتسجيل الأغنية التي تحمل إسم ” حب الأيام ” .

وكتب أحمد راؤول في تعليقه على الصورة قائلا : ” بسم الله .. السبت القادم ⁩ أغنية حِب الأيام أغنية الحلقة النهائية لبرنامج The Voice .. كلماتي أحمد حسن راؤول .. ألحان وتوزيع : جان ماري رياشي .. غناء متسابقين الحلقة الاخيرة : إيمان عبد الغني من مصر .. مهدي عياشي من تونس .. فهد مفتخر من المغرب .. رضوان الأسمر من المغرب ” .