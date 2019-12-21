شاهد.. فيفي عبده تواصل مغازلة العراقيين بوصلات الرقص!

كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - من الملاحظ ان الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده من محبي الاغنية العراقية خاصة وانها تواصل نشر فيديوهات لها وهي ترقص على اغاني عراقية.

وقد نشرت فيفي عبده مؤخرا، فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية “تعال” للفنانين العراقيين علي جاسم، محمود التركي ومصطفى العبدالله.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “‏ربنا يحمي شعب العراق أنا بحبكم اوي من كل قلبي❤️”.

وكانت فيفي عبده قد نشرت سابقا عدد من الفيديوهات ظهرت فيها وهي ترقص على اغاني عراقية للفنانين كاظم الساهر، رحمة رياض، نور الزين وغزوان فهد.