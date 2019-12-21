أنغام تتعرض لوعكة صحية وتخضع لعملية جراحية عاجلة

كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية ” أنغام ” عن خضوعها لعملية جراحية عاجلة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة الجديدة .

ويأتي ذلك من أجل إزالة حصوة على الكلى وهي الآن تحت الملاحظة الطبية .. على أن تظل تحت الرقابة الطبية لمدة أسبوع كامل حتى تتعافى .

ووجهت الفنانة التونسية ” لطيفة ” رسالة دعم إلى أنغام عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .. وكتبت فيها : ” حبيبتي ألف حمد الله عالسلامة ربنا يطمنا عليكي دايما ويحميكي ” .