كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية ” أنغام ” عن خضوعها لعملية جراحية عاجلة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة الجديدة .
ويأتي ذلك من أجل إزالة حصوة على الكلى وهي الآن تحت الملاحظة الطبية .. على أن تظل تحت الرقابة الطبية لمدة أسبوع كامل حتى تتعافى .
ووجهت الفنانة التونسية ” لطيفة ” رسالة دعم إلى أنغام عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .. وكتبت فيها : ” حبيبتي ألف حمد الله عالسلامة ربنا يطمنا عليكي دايما ويحميكي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تتعرض لوعكة صحية وتخضع لعملية جراحية عاجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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