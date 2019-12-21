شاهدوا هل حافظت ديما بياعة على ملامحها الطفولية!

كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - شاركت الممثلة السورية ​ديما بياعة​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من الطفولة عندما كانت تبلغ الـ5 من عمرها.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أشاروا إلى أنها لا زالت تحافظ على ملامحها من الطفولة وإلى اليوم.

ومن ناحية اخرى، وفي آخر إطلالة إعلامية لها، تحدثت بياعة عن معاناتها بعد طلاقها من الممثل السوري تيم حسن، خصوصاً المعاناة التي مرّت بها في تربية ابنيها اللذين رُزقت بهما من تيم.وقالت ضمن برنامج “صدى الملاعب” :”شعرت أن الرجل في حياتي مو ما بدي ياه بس غير موجود.. لأن في طفلين بدي طلعهم رجال ولازم يأخذوا من وقتي ومن كل تفكيري بعيدًا عن كوني أنا نفسيًا مستقرة أو غير مستقرة وتعبانة أو لأ”.