حلا شيحة تخطف الأضواء بلوك فيلمها الجديد في دير جيست.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خطفت الفنانة المصرية حلا شيحة الأنظار كعادتها، خلال حفل توزيع جوائز "دير جيست" الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بأحد فنادق التجمع الخامس.

وظهرت حلا بإطلالة اعتمدت فيها على فستان أسود يحتوي على فتحة من منطقة الصدر، وظهر مكشوف، وقامت بتغيير اللوك الخاص بها خصوصا من أجل فيلمها الجديد "مش أنا" والذي تخوضه مع النجم تامر حسني وبدأت تصويره منذ أيام، حيث قصت شعرها وصبغته بلون بني فاتح.

ورصدت عدسة "فوشيا" إطلالة حلا التي لاقت إعجاب جميع الحاضرين في الحفل، علمًا بأنها حصلت على تكريم من قبل القائمين على "دير جيست" بناء على تصوير الجمهور، عن دورها في مسلسل "زلزال" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وشاركت حلا شيحة في بطولة مسلسل "زلزال" بعد غياب عن التمثيل دام لمدة ما يقرب من 12 عامًا، التي اعتزلت خلالها الفن وارتدت الحجاب قبل أن تتراجع وتعود للوسط من جديد.

كما نشرت شيحة منذ أيام مجموعة صور من كواليس فيلمها الجديد "مش أنا"، المقرر أن يتم طرحه في دور العرض خلال إجازة نصف العام، وظهرت برفقة الفنان تامر حسني والفنانة سوسن بدر وماجد الكدواني، كما نشرت البوستر الدعائي الأول للعمل.

وعلقت شيحة على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام": "مش أنا فيلم قصة وسيناريو وحوار وتأليف تامر حسني بدأنا التصوير من أيام".

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وتابعت: "سعيدة إني مع تامر حسني وماجد الكدواني وسوسن بدر والمخرجة المفاجأة سارة رفيق".

"مش أنا" بطولة تامر حسني وسوسن بدر وماجد الكدواني وحلا شيحة ويجرى حاليًا اختيار باقي أبطال العمل، ويعد هذا الفيلم التعاون الأول بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق.

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد أثارت جدلًا واسعًا بعد تردد أنباء عن دخولها في قصة حب مع أحد رجال الأعمال، بعدما شوهدت معه في أحد المطاعم الفاخرة التابعة لأحد فنادق القاهرة.

وكشفت بعض المصادر الصحافية أن شيحة تعيش قصة حب منذ أشهر مع رجل الأعمال، والذي يعد من أهم المطورين العقاريين في مصر؛ إذ يمتلك العديد من المشروعات العقارية داخل مصر.

وأضافت المصادر أن رجل الأعمال الشهير هذا كان قد أهدى شيحة فيلا في الكومباوند الخاص به، فيما لم يتم الكشف عن هويته بشكل رسمي وفيما إذا كانت علاقتهما جدية وستنتهي بالزواج.