عبير صبري وزوجها يستفزان الجمهور بـ"قبلة استعراضية"...شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

واصلت الفنانة المصرية عبير صبري وزوجها أيمن البياع إثارة الجدل على السجادة الحمراء، بعدما ظهرا سويًا في حفل توزيع جوائز "دير جيست" 2019.

وأقيم حفل "دير جيست" هذا العام، بأحد فنادق التجمع الخامس، بحضور كوكبة من النجوم الذين نالوا التكريم عن أعمالهم خلال 2019، بتصويت الجمهور.

ورصدت عدسة "فوشيا" ظهور الثنائي عبير صبري وزوجها على السجادة الحمراء، حيث خطفت الأنظار بفستان ذهبي، إلا أن أكثر ما لفت الانتباه تلك القبلة التي طبعها زوجها على خدها أمام كاميرات التصوير.

القبلة تعتبر أمرًا روتينيًا بين عبير وزوجها في المناسبات العامة، إلا أن هذه المرة كانت محل جدل بين الحاضرين، خاصة أنها لم تبدو طبيعية بينهما، وظهرت كأنها "قبلة استعراضية" من أجل التصوير فقط.

وتبادل الحاضرون على السجادة الحمراء، الهمسات والضحكات عقب قيام زوج عبير صبري بتقبيلها بهذا الشكل، وعقد كثيرون مقارنة بينهما وبين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، اللذين عرفا لدى الجمهور بـ"القبلات" في المهرجانات الفنية.

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كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة القبلة، مشيرين إلى أنَّ الأمر بدا متعمداً ومتفقاً عليه بين الفنانة وزوجها، ولم تكن لحظة عفوية كما يحاول بعض النجوء إيحاء الجمهور بذلك، فيما وصف آخرون القبلة بـ"المستفزة".

وكانت عبير صبري كشفت في وقت سابق تفاصيل زواجها والتعرف على زوجها أيمن البيّاع، فقالت في لقاء تلفزيوني: "زوجي محام وسفير نوايا حسنة وتعرفت عليه أثناء مبادرة كان ينظمها للاجئين في بيروت".

وأضافت صبري أنها كانت ضمن الحملة التي كان ينظمها في بيروت لمساعدة اللاجئين، مشيرًة إلى أنَّ زوجها اعترف لها بحبه من النظرة الأولى، وأكدت أنها بدأت تحبه بعد التعارف بـ 4 أيام.

وتابعت: "زوجي ده حبيبي وروح قلبي، والزواج غيّر بعض الأشياء فيا، منها إنه زود الصبر وكانت الصدفة إنَّ زوجي خريج حقوق وكذلك أنا خريجة حقوق".

وأكدت عبير صبري أنها شخصية خجولة وانطوائية ومنعزلة عكس ما يظهر للجمهور على الشاشة خصوصًا في أدوارها الجريئة مؤكدًة: "طبيعي لا يحدث خلط بين شخصيتك الحقيقية والفنية، والأخيرة قد تكون عكس طبيعتك والتمثيل مرض وعلاج، أنا شخصية خجولة وانطوائية ومنعزلة وأحاول أن أتخلص من هذه العيوب في أدواري".

يذكر أنَّ حضر حفل "دير جيست" حضره عدد كبير من النجوم من بينهم بيومي فؤاد، إياد نصار، دنيا سمير غانم، مي عمر، محمد سامي، حلا شيحة، حازم إمام، أسامة منير ولبلبة وصفية العمري وإسعاد يونس وأحمد رزق وإنجي المقدم ويسرا اللوزي وغيرهم.