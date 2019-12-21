تفاصيل جديدة حول عملية أنغام الجراحية.. فهل ستتوجه إلى السعودية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام، تفاصيل جديدة حول مرضها وخضوعها لعملية جراحية، موضحًة أنها وباستشارة الفريق الطبي المعالج قررت تأجيل العملية الجراحية.

وأوضحت راندا في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن أنغام تعاني من وجود بعض الحصوات على الكلى ولابد من إزالتها، منوهًة إلى أن الأيام الماضية شهدت تواجدها في المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة قبل قرار إجراء الجراحة.

وتابعت مديرة أعمال أنغام، أنها مرتبطة بحفلين غنائيين في السعودية خلال أسبوع واحد، وفي حال لجأت للجراحة الكاملة كان سيتم الإلغاء ولكن عند حديثها مع الأطباء عن التأجيل لما بعد الحفلين أكدوا بأنه لا يوجد مانع من التأجيل.

وأكدت "رياض" أن أنغام خضعت لعملية بسيطة للغاية قام الأطباء خلالها بتركيب دعامة كحل مؤقت لعلاج الحصوة والتمكن من إنهاء ارتباطاتها الفنية المقبلة مع توجيه استشارات طبية لها وتدوين بعض الأدوية تفاديًا لحدوث تطورات.

وأوضحت أن أنغام تتمتع بصحة جيدة حاليًا وأنه لا داعي لقلق الجمهور على حالتها، مضيفًة أنها ستسافر إلى السعودية خلال الساعات المقبلة لارتباطها بحفل يقام في الـ23 من ديسمبر الجاري والذي يرفع شعار "بعض من ذكرياتي".

وأوضحت أن هذا الحفل يقام في ميدان الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك فيه النجوم أصالة نصري وداليا مبارك وأسماء لمنور وأميمة طالب، وتستعيد فيه ذكرياتها مع الشاعر السعودي تركي.

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ونوّهت إلى أن الحفل الثاني سيكون في موسم الرياض وهو حفل ليلة الملحن ياسر بوعلي "الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز"، ويقام في الـ27 من ديسمبر الجاري بمشاركة راشد الماجد، نوال الكويتية، ماجد المهندس، رابح صقر، عايض يوسف، فؤاد عبد الواحد وبقيادة المايسترو هاني فرحات.

ونفت راندا رياض، كل ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية الخطرة لأنغام وأنها مصابة بمرض في الدم، مؤكدًة أنها ستقوم بإجراء الجراحة لإزالة الحصوة على الكلى بعد الحفلين بالسعودية ومرور رأس السنة الميلادية الجديدة.

يُذكر أن المطربة أنغام عاشت خلال الفترة الماضية انتعاشة فنية إذْ أحيت عدة حفلات غنائية في موسم الرياض، وأخرى في الكويت ودار الأوبرا المصرية، وذلك بعد تحقيقها للعديد من النجاحات بألبومها الغنائي الأخير "حالة خاصة جدًا".