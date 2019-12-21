كيم كارداشيان بإطلالةٍ بسيطةٍ دون مكياج.. لكنّ الحقيبة بسعر صادم وخيالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلّق الأمر بالبذخ والإطلالات الباهظة دائمًا ما يتصدّر آل كارداشيان المشهد وتلفتُ الشقيقات الـ5 ووالدتهن كريس جينر الأنظار بإطلالاتهن الفاخرة، ولكن مؤخرًا لفتت كيم الأنظار بسبب حقيبتها.

وعلى عكس معظم إطلالاتها وخاصةً تلك التي شهدناها في الفترة الأخيرة، شوهدت كيم كارداشيان أمس الخميس بإطلالة بسيطة للغاية دون مكياج أو إكسسوار، حيث كانت تُغادر استوديو "ميلك ستوديوز" في لوس أنجلوس.

وحسبما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يُمكن رؤية كيف اعتمدت كيم (39 عامًا) إطلالة مريحة وبسيطة للغاية تألّفت من سويت شيرت من علامة "ييزي" التابعة لزوجها "كانيه ويست"، ونسّقته مع بنطلون رياضي فضفاض بنفس اللون.

فضّلت كيم الظهور دون لمسة مكياج واختارت تسريحة الكعكة، كما أنها بدلًا من السنيكرز، ارتدت "شبشب" ونسّقته مع جوارب أيضًا.

وعلى الرغم من بساطتها، إلا أن كيم لم تتخلَّ عن إكمال إطلالتها ذات السويت شيرت والشبشب بلمسة أناقة، حيث اختارت حقيبة بيركين كبيرة من علامة "هيرميس"، والتي تبلغ قيمتها 70 ألف دولار.

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وتُعد هذه الحقيبة الباهظة واحدةً من ضمن مجموعة من الحقائب الفاخرة التي تمتلكها كيم كارداشيان، فضلًا عن المجموعات الأخرى التي تضم أحذية وأزياء من أبرز وأغلى الماركات ولا ننسى الإكسسوارات والمجوهرات وغيره من القطع الفخمة التي تحتويها خزانتها.

ويُعد هذا أحدث ظهور لكيم، بعدما حلّت مؤخرًا ضيفةً في برنامج "إيلين ديجينريس"، والذي كشفت فيه أنها تلاعبت في صورة بطاقة المعايدة العائلية والتي ظهرت فيها برفقة كانيه ويست وأطفالهما، حيث أضافت ابنتها "نورث" إلى الصورة عن طريق الفوتوشوب، لأن نورث لم ترد المشاركة في الصورة.

كما كان جدول أعمال كيم مزدحمًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أطلقت مؤخرًا مجموعة جديدة لملابس النوم والمنزل تُدعى "كوزي كوليكشن"، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا منذ بداية إطلاقها في 9 ديسمبر.

وكشفت كيم أن "كوزي كوليكشن" تُعد امتدادًا لمجموعتها "سكيمز" لمشدّات الجسم، والتي اختارت لها هذا الاسم بدلًا من "كيمونو"، الذي أثار الجدل في وقت سابق من هذا العام وأغضب العديد من اليابانيين، الذين رأوا أن إطلاق اسمٍ يُعبّر عن ثقافتهم، على هذه المجموعة لا يمتُّ لها بصلة، بمثابة إهانة لهم وللزيّ التقليديّ.