ارتدي الإكسسوارات على طريقة بيلي إيليش.. هذه القطع الأبرز في خزانتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهر نجمة البوب بيلي أيليش بأسلوبها الفريد من نوعه بدءًا من لون شعرها الأخضر الفاقع إلى مظهرها الخارجي ذي الطابع الرجالي المكون غالبًا من القمصان الغرافيكية والسراويل القصيرة المطابقة والأحذية الرياضية الغرافيكية المكتنزة الضخمة، وإلى جانب النجاح الضخم الذي حققته كنجمة بوب صاعدة هذه السنة، جذب أسلوبها الشخصي اهتمام عشاق الموضة ومتابعيها من مختلف بقاع العالم؛ ما أدى إلى كونها من المشاهير الأكثر بحثًا في محرك غوغل خلال عام 2019.

وبمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الثامن عشر، حلّلنا إطلالاتها لنجمع لك أبرز الإكسسوارات المفضلة لديها والتي ترتديها دائمًا سواء خلال عروضها أو خارجها، تعرفي عليها:

الأقنعة

استطاعت النجمة الشابة أن تجعل من الأقنعة الطبية قطعة إكسسوار ذات شعبية واسعة؛ إذ لم تكن ترتديها فقط خلال عروضها في المهرجانات الموسيقية المختلفة، بل أطلقت المغنية أيضًا تصميمها الشخصي لقناعٍ بظل الأخضر في متجر منتجاتها الشخصية.

المجوهرات الفضية

بمتابعة إطلالات بيلي الفريدة من نوعها، من المحتمل أن تلاحظي مدى تمسكها بارتداء المجوهرات الفضية، بدءًا من أقراط الهوب الضخمة وقلادات الشوكر متعددة الطبقات، وأيضًا قلائد السلسلة، وحتى الأساور والخواتم الضخمة.

الباندانا

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تعشق بيلي ارتداء ربطات الرأس وبالتحديد الباندانا المزينة برسوم غرافيكية بطرق يمكنها ترقية أي مظهر على الفور، أحيانًا ترتديها فوق رأسها و أحيانًا كقناع للوجه بتثبيتها حول العنق.

الأحذية الرياضية المكتنزة

ليس سرًا أن بيلي تحب زوجًا من الأحذية "المكتنزة "، وهذا ما أكدته نجمة البوب بنفسها في العديد من المقابلات، وتتضمن قائمة أحذيتها المفضلة حذاء Flashtrek المرصع بالجواهر من العلامة الإيطالية غوتشي، وحذاء Triple-S الشهير من بالنسياغا، لذلك فهذه الصورة الظلية الضخمة العصرية هي العنصر الأساسي في خزانة أحذيتها.

النظارات الشمسية الفريدة من نوعها

تعشق النجمة الشابة ارتداء النظارات الشمسية سواء أكانت ذات حواف هندسية حادة أو بعدسات ضخمة أو رياضية أو بنمط الريترو، يمكنك أن تتوقعي دائمًا رؤية بيلي على السجادة الحمراء بزوج من النظارات الشمسية الملفتة للأنظار والفريدة من نوعها.