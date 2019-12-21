نورة بن سعيدان تزيّن "الميدل بيست" بلوحاتها..والجمهور منبهر بفنّها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة التشكيلية السعودية نورة بن سعيدان، بمهرجان "الميدل بيست" الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات "موسم الرياض، وذلك بلوحات أبدعتها بفن الجرافيتي.

وأبهرت لوحاتها الجرافيتية جمهور "الميدل بيست"؛ إذ رسمتها على 5 كونتينرات ضخمة بألوان مفعمة بالحيوية والإبداع.

وتفاعل الحضور بشكل كبير مع لوحاتها التي أضافت روحًا جمالية للمكان وقاموا بالتقاط الصور التذكارية إلى جانبها، واستغرق عملها على اللوحات جهدًا كبيرًا؛ إذ قضت 3 أيام متواصلة في رسمها لتصنع في النهاية تحفة فنية لا مثيل لها.

وأشاد العديد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بلوحات نورة؛ إذ علّق أحدهم: "من وجهة نظري..فنيًا هذا العمل الفني أجمل شي بالفعالية، ممكن لو فيه مكان يحتوي على رسم جميل مشابه..أحب أروح استمتع بمشاهدته"، فيما علقت الناشطة مها السنان قائلةً: "انتهى زمن الخصوصية، انتهى زمن تحفيز الفنون، انتهى زمن هذا فن للرجال وهذا فن للنساء، اليوم لكل فرد #على_حد_سواء الحق بالتعبير الفني بأي صيغة أو أسلوب أو خامة".

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واستطاعت الفنانة نورة بن سعيدان، الحاصلة على ماجستير تربية فنية من جامعة الملك سعود ومدربة فنون معتمدة، تخطي حاجز مدينة الرياض لتصل إلى ما هو أبعد؛ إذ وصلت العالمية من خلال فنها، كما أنَّ لمساتها موجودة في أهم مواقع الرياض، مثل حي السفارات، والرياض بارك، وبوليفارد الرياض وغيرها.

وتلاقي لوحة التحلية والبوليفارد وحديقة الملقا، التي أبدعتها الفنانة السعودية صدى كبيرًا من الجمهور، حتى أنَّ تلك اللوحات أصبحت مزارًا للكثير من الأشخاص الذين يرغبون بالتقاط الصور إلى جانب لوحاتها.

من جانبٍ آخر تستمر فعاليات مهرجان المديل بيست لليوم الثاني على التوالي، بحضور ضخم وأجواء حماسية جدًا.

ويُعد "ميدل بيست" لحظةً تاريخية وتجربة فريدة من نوعها حقًا للسعوديين والزوار القادمين للمملكة على حد سواء؛ إذ إنها المرة الأولى التي يتمكنون فيها من الاستمتاع بالعديد من المظاهر المختلفة في الثقافة والفنون والموسيقى في المملكة العربية السعودية والتي تم جمعها في مكان واحد وحدث واحد.

وتستضيف العاصمة المهرجان الذي تقام فعالياته في خمسة مسارح، بقدرة استيعابية تصل إلى 200 ألف شخص، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم العرب والعالميين.