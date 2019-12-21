إليسا بتصميمٍ لم تعتده من قبل..وهذا ثمن إطلالتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألقت النجمة اللبنانية إليسا أمس الجمعة في حفل ختام مهرجان القطرية الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني القطري، بإطلالةٍ خطفت فيها الأنظار، واستطاعت من خلالها أن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تداول محبوها صورًا وفيديوهات من الحفل تبين جمالها كما وصفوها في تعليقاتهم.

واختارت النجمة اللبنانية الظهور بفستان من قطعتين من طراز "مونيك لوليه"، بلغ سعرهما ما مجموعه 5129 دولارًا؛ إذ بلغ سعر الفستان وحده 3174 دولارًا أمريكيًا، فيما بلغ سعر الكاب ما يقارب الـ 1955 دولارًا أمريكيًا، أما حذاؤها فقد اختارته النجمة اللبنانية من طراز "جيانفيتو روسي" باللون الأبيض، بلغ سعره 652 دولارًا أمريكيًا.

وبين الكثير من الغزل بجمال إليسا والكثير من الإشادة بإطلالتها ورقصها على المسرح، قدمت إليسا كعادتها الكثير من أغانيها الناجحة على المسرح؛ إذ غنّت "سهرنا يا ليل" و"بتمون" و"يا مرايتي" و"بدي دوب" و"عيشالك"، ولم تتخلَّ عن أداء الأغنيات الطربية مثل "لولا الملامة".

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وعلى صعيدٍ آخر كانت بعض وسائل الإعلام ذكرت أنَّ عام 2020 سيجمع الفنانة اللبنانية نادين نجيم والنجمة إليسا من خلال المسلسل الذي تنتجه شركة الصباح، وتلعب بطولته نجيم إلى جانب الفنان السوري قصي خولي؛ إذ من المتوقع أن تغني إليسا تتر المسلسل بعد أن غابت عن غناء تترات المسلسلات العام الماضي.

وفيما يتعلق بالأحداث السياسية التي تشهدها لبنان تواصل إليسا التعبير عن رأيها في مجريات الأحداث هناك؛ إذ انتقدت الفنانة اللبنانية، حكومة رئيس الوزراء اللبنانى المكلف حسان دياب، قبل أن يقوم بتشكيلها، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان اسمه رئيسًا لوزراء لبنان خلفًا لرئيس الوزراء السابق سعد الحريرى، قائلةً: "هيى لما كانت الحكومة من كل الألوان ما مشيت، بدكن ياها تمشى بلون واحد؟.. منحترم شخصك بس من أولها حكومتك مش ظابطة".

يُذكر أنَّ شقيقة إليسا، نورما، كانت أحدثت ضجةً مؤخرًا بظهورها؛ إذ تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام صورًا لها بدت فيها بإطلالات مختلفة وصفها الكثير من المتابعين بالجريئة، واعتبر بعضهم أنها أكثر جرأة من شقيقتها التي غالبًا ما وصفت إطلالاتها بالجريئة في مرحلةٍ من المراحل.