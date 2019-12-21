لطيفة تشارك خالد سليم أغنية "بحب في غرامك" في حفل "نايل دراما"

القاهرة – لايف ستايل شاركت لطيفة الفنان خالد سليم في غناء أغنيتها الشهيرة بحب في غرامك والتي تفاعل معها جمهور حفل نايل دراما مساء الجمعة. حضر الحفل رؤساء القنوات المتخصصة ومن المقرر أن يتم تكريم خالد سليم خلال الحفل مع كوكبة من النجوم الذين توافدوا على مقر الحفل بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة. اقرا ايضاً: الفنانة التونسية لطيفة تنعى المخرج الكبير سمير سيف كما حضر الحفل عدد من النجوم منهم يوسف شعبان ومحمود قابيل والمطربة لطيفة والفنان شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي وسوزان نجم الدين وصلاح عبد الله وأحمد بدير ومن رؤساء القنوات المتخصصة حضر السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وإيناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما وخالد محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية وعادل العبساوي إدارة الإنتاج المتميز. Advertisements الحفل يقام برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري. قد يهمك ايضاً: لطيفة تحرص على المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية لطيفة تؤكد أنها ليست نادمة على عدم الإنجاب

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