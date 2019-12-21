قبل "Star wars".. أعمال أجنبية شارك بها أمير المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان أمير المصري مشاركته في الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الأمريكية الشهيرة "Star wars"، من خلال فيلم The Rise of Skywalker، الذي بدأ عرضه قبل أيام قليلة، في أمريكا ومصر.

ووجه المصري الشكر للمخرج جي جي أبرامز لمنحه فرصة المشاركة في الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام.

أمير له مشاركات قليلة في السينما والدراما المصرية، من خلال فيلمي "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" و"الثلاثة يشتغلونها"، ومسلسي "أستاذ ورئيس قسم" و"البرنسيسة بيسة"، لكنه شارك في العديد من المسلسلات والأعمال خارج مصر، وربما لا يعلم الكثير هذا الأمر.

ولذا نستعرض لكم في هذه السطور معلومات عن "بعض" الأعمال التي شارك فيها..

StR WARS: The Rise of Skywalker

هو آخر أجزاء السلسة الأمريكية الشهيرة "حرب النجوم"، ويشارك فيها أمير بدور بـ"Commander Trach"، والفيلم حاصل على تقييم 6.9/10، حسب موقع IMDb، وحقق إيرادات تخطت 40 مليون دولار في أولى ليالي عرضه.

Daniel

شارك أمير في الفيلم السويدي Daniel، من خلال شخصية "john" والفيلم تدور قصته عن اختطاف المصور الدنماركي دانيال راي من قِبل قوات داعش في سوريا في عام 2013، ليخوض رحلة محفوفة بالمخاطر أثناء احتجازه لأكثر من عام، وحاصل على تقييم 8/10 حسب موقع IMDb.

Informer

قدم شخصية "Sam" في المسلسل البريطاني Infromer، هو مسلسل عرض منه الجزء الأول، وحاص على تقييم 7.9/10، حسب موقع IMDb.

Tom Clancy's Jack Ryan

سلسل تلفزيوني أميركي عن التجسس عرض على شبكة الإنترنت، يستند إلى شخصيات من "Ryanverse" الخيالية، وحاصل على تقييم 8.1/10، وقدم خلاله شخصية إبراهيم.

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Age Before Beauty

هو مسلسل درامي من إنتاج BBC، مكون من 6 أجزاء، عرض منه الجزء الأول، وقدم شخصية Dante، وحاصل على تقييم 5.6/10.

Ransom

يتبع المسلسل قصة مفاوض أزمة الرهائن (أريك بومونت)، (أريك) يعرف المجرمين أكثر من أي شخص آخر ويملك قدرة عالية على تحليل السلوك البشري وحل معظم جرائم الخطف الصعبة وقضايا الفدية. وعلى الرغم من المخاطر، يرفض (أريك) اللجوء إلى العنف، حتى عندما يواجه من قبل بعض المجرمين الأكثر خطورة في العالم، وقدم شخصية أحمد باكل، والمسلسل حاصل على تقييم 6.5/10.

The Arabian Warrior

الفيلم يُعد أول إنتاج سينمائي سعودي-أمريكي، وذلك منذ إلغاء الحظر على دور العرض السعودية العام الماضي، والذي دام 35 عاما، وتتركز أحداثه حول شاب سعودي يعيش في الولايات المتحدة اﻷمريكية، ويرغب في احتراف كرة القدم بينما يعترض والده على هذا، وفي نفس الوقت يواجه هذا الشاب العديد من التحديات في أمريكا لكونه عربيًا، الفيلم حاصل على تقييم 7.6/10.

McMafia

هو مسلسل من إنتاج بي بي سي عن عالم المافيا والجريمة، حاصل على تقييم 7.7/10، وقدم فيه شخصية طارق.

The state

مسلسل تلفزيوني بريطاني قصير، أنتج عام 2017، مكون من أربع حلقات، تدور أحداثه حول انضمام افراد من الدول الغربية لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وقدم خلاله شخصية سيد، وحاصل على تقييم 7/10.

Lost in London

على مدار ليلة واحدة عصيبة، يجد (وودي هارلسون) الذي يظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقية، نفسه يخوض مغامرة كبيرة في (لندن) حتى تقذف به الرياح إلى داخل السجن، وجسد خلاله شخصية عمر، والفيلم حاصل على تقييم 6.2/10.

Transporter: The Series

تدور أحداث القصة حول عودة (فرانك مارتين) مع مهمة جديدة، وهي نقل وتسليم شحنة معينة، ينضم إليه عضوين جديدين في مهمته، ونظرًا لمهارة مارتين في قيادة السيارات وتسليم البضائع يتم اختياره لأداء هذه المهمة، يتنقل بين المدن بهدف تسليم هذه الشحنة، ويصادف أشخاص جدد خلال رحلته، وقدم خلاله شخصية عمر الجفري، وحاصل على تقييم 6.5/10.