عبير صبري حرمتها وسلوى خطاب هاجمت منعها.. ماذا قالت الفنانات عن القبلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة نيللي كريم عن سبب عدم أدائها أي مشاهد جريئة أو قبلات في أعمالها الفنية، وهل تؤيد ذلك أم إنها تشجع السينما النظيفة، فأجابت بأنها ليس لديها مانع، ولكن لم يحتو أي سيناريو قرأته على ذلك، وذلك خلال لقاء لها على CBC.

نيللي كريم لم تكن الأولى التي عبرت عن رأيها في قبلات السينما، وقد سبقها العديد من الفنانات اللواتي تحدثن عن ذلك، لذا نستعرض أبرزهن في السطور التالية:

سلوى خطاب

قالت الفنانة سلوى خطاب خلال استضافتها في برنامج "كلام تاني" على قناة "دريم 2" أن السينما صارت أسوأ دون مشاهد القبلات: "السينما باظت من ساعة ما بطلوا بوس..المجتمع كله يعني، احنا كنا بنتعلم المشاعر".

عايدة رياض

الفنانة عايدة رياض، تحدثت خلال لقائها في برنامج "خط أحمر"، عن دورها في فيلم "بلاش تبوسني"، مؤكدة أنه يناقش قصية مهمة في المجتمع وهي الازدواجية أو التوحد في الشخصية، مؤكدة أن مشاهد التقبيل في الأفلام غير حقيقية، ولكن يوضع زجاج بين الفنانين عند تمثيل هذه المشاهد، متابعة "البوس في الأفلام حلو".

سمية الخشاب

قالت الفنانة سمية الخشاب، خلال إحدى لقاءاتها، أن لديها مشاهد جريئة وقبلات على "يوتيوب"، موضحة أن بعض الأشخاص اختزلوا مسيرتها الفنية في تلك المشاهد، مؤكدة أن تلك المشاهد ضمن أحداث العمل، وليس لديها يد فيها، مضيفة: "مش هعمل الأدوار دي تاني، لأن جمهوري بيزعل مني".

ياسمين صبري

أكدت الفنانة ياسمين صبري أنها ترفض أداء مشاهد الإغراء والقبلات وارتداء المايوه في الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها لديها اقتناع بأن هذه المشاهد يتم استغلالها حاليا بطريقة سيئة وأصبحت مبتذلة، وليس مثل أفلام زمن الأبيض والأسود والنجمات هند رستم وسعاد حسني، موضحة: "لا أعارضها ولكن الأمر صعب عليّ".

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دينا

أعلنت الفنانة الاستعراضية دينا، رفض أداء أدوار في السينما تتضمن قبلات، موضحة: "بقيت بقرف من البوس، وزمان كنت صغيرة بجرب كل حاجة، بس الواحد كبر خلاص"، وأضافت دينا خلال لقائها في برنامج "الحريم أسرار": "بطلت أبوس في الأفلام من وقت ما أحمد زكي الله يرحمه عورني في شفايفي، ومن وقتها بقيت برفض أي أدوار بوس".

إنتصار

أما الفنانة انتصار فتحدثت عن ابنتها، قائلة إنها لن تتدخل في قرارات ابنتها، عندما تكبر وتقرر دخول مجال التمثيل وأداء مشاهد تحتوي على قبلات.

وأضاف خلال حوارها في برنامج "واحد مع الناس" على قناة النهار: "أكيد مش هتتباس في السن دي، لكن بقت ممثلة وعندها 25 سنة مثلًا مش هأحكم عليها في حياتها واختيارتها، وممكن تكون متجوزة، ده قرارها".

وتابعت: "وأنا في سن الـ25 كنت باخد قرارتي بنفسي، ولما قلت التصريح ده قبل كده، سابوا الحوار كله ومسكوا في الجملة دي، رغم إني قلت لو قررت تبقى ممثلة".

غادة عبدالرازق

قالت إنها ترى أن القبلات للزوج فقط، موضحة أن تقبل أشياء وترفض أخرى.

وأضافت: "عملت دور مثلية جنسيا، وقدمت رقصات، لكن ماقبلش أن حد يلمس أو يفتح سوستة فستاني".

عبير صبري

قالت عبير صبري إنها أصبحت لن تقدم مشاهد بها قبلات، مؤكدة أنها من وجهة نظرها أن ذلك حرام، وليس له أي أهمية.