محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة منة فضالي إن الملحن محمد ضياء تقدم رسميا للزواج منها، لكن والدتها رفضت هذا الزواج.
وأضافت فضالي، خلال لقائها في برنامج "تحيا الستات" على قناة النهار، أنها تزوجته سرا احتراما لوالدتها، وأيضا احتراما لطلبه بسبب ابنه، مضيفة أن الزواج انتهى بعد 6 شهور فقط.
وتابعت منة: "احنا أصدقاء حاليا، لكننا انفصلنا بسب غيرته الشديدة عليّ واعتراضه على ملابسي واستمراري في التمثيل، وكنا نتشاجر كثيرا".
وأوضحت أنه تعدى عليها بالضرب مرة واحدة، وهذا سبب الانفصال بينهما.
وتتواجد منة في سوريا لتصوير مشاهدها في المسلسل السوري "مقابلة السيد آدم"، من إخراج وتأليف فادي سليم.
وتعد هذه هي التجربة الأولى لمنة فضالي في الدراما السورية، ويشاركها بطولة المسلسل محمد الأحمد، وغسان مسعود، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "ضربني وطالبني بالاعتزال".. منة فضالي توضح سبب فشل زيجتها السرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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