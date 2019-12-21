بالصور| إنجي المقدم بـ"أيس كاب" و"كوفية" من أمام البحر في المجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة إنجي المقدم مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت المقدم في الصور بإطلالة شتوية، مرتدية "أيس كاب" و"كوفية" من أمام البحر، خلال رحلتها في بودابست بالمجر، وعلقت: "الشتاء هنا".
وتنتظر الفنانة إنجي المقدم عرض فيلمها "رأس السنة"، تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وهدى المفتي وعلي قاسم.
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