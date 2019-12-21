تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة .. زوجي الفنان كان يضربني .. ولهذه الأسباب تم الطلاق بيننا

كشفت فنانة مصرية شهيرة أسباب طلاقها من فنان ، وذلك في لقاء مع برنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.

وقالت الفنانة "منة فضالي" في اللقاء: تزوجت الملحن والمطرب محمد ضياء الدين في السر احتراما لوالدتي التي لم تكن موافقة على تلك الزيجة واحتراما لنجله أيضا.

وأضافت: تجربة لم تستمر كثيرا .. 6 شهور فقط وتم الطلاق .. والسبب أنه قام بضربي .. كان دائما معترض على ملابسي والخروج والحفلات .. قد تكون هذه وجهة نظره لكني أيضا فنانة وأعمل بالمجال ولا يصح أن يظل يردد كلمة (لا) في كل ما يخص عملي طوال الوقت.

وتابعت: كان يخاف علي بشدة ويشعر بالغيرة من كل شيء وأنا أحترم هذا لكن ليس في كل وقت.

