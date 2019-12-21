تراند اليوم : فيديو| قصة زواج "منة فضالي" في السر من ملحن شهير

اعترفت الممثلة المصرية، منة فضالي بخوضها لتجربة الزواج في السر من الملحن محمد ضياء، بعد أن رفضت والدتها ارتباطها به، مشيرة إلى أنها انفصلت بعد شهور فقط من زواجهما، بعد أن تعدى عليها بالضرب.

وأضافت في مقابلة تليفزيونية مع فضائية "النهار"، أنها تزوجت من ضياء بعد ان تقدم رسميًا للارتباط بها، لكن معارضة والدتها للزيجة جعلها تتزوج منه في السر.

وأشارت إلى أن زواجهما استمر لمدة 6 شهور فقط، وانفصلت عنه بعد أن ضربها، بسبب رفضه استمرارها في المجال الفني، فضلاً عن اعتراضه على ملبسها ومشاركاتها في الحفلات.

وقالت إنه كان يغار عليها جدًا، الأمر الذي لم تنكره عليه، قائلة: "كان بيخاف عليا جدا وبيغير عليا جدا.. وأنا بحترم ده.. بس مش طول الوقت" وذكرت أنه على الرغم من انفصالهما، إلا أنه تربطهما علاقة صداقة حتى الآن.

واعترفت "فضالي" بأن خاضت تجربة حب لكنها لم تكلل بالزواج مع شخص قالت إنه يكبرها بـ21 عامًا، معلقة: "كان مهتم بي طول الوقت وكنت صغيرة، كان صوته حلو بيغنيلي، هو شخصية لطيفة جدا، ذوق، بس محصلش نصيب".



