تراند اليوم : فنانة شهيرة: كل أصدقائي رجال ولذلك أنا مبسوطة

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن أسباب تفضيلها على مصادقة الرجال بدلا من النساء.

وقالت الفنانة منة فضالي في تصريحات متلفزة إنها لا تملك صداقات كثيرة وتشعر بالوحدة الدائمة.

وأضافت: كل من يعرفوني جاءوا ليصادقوني كفنانة ولم يجذبهم محتواي الإنساني .

واستدركت: ليس لي صداقات داخل الوسط فني أو تجمع أو شلة .. أعيش وحدي تماما.

وتابعت: البعض ينتقدني لأن أغلب أصدقائي من الرجال مع أنني أكون مبسوطة من شيء كهذا حين أمتلك أخ وصديق رجل ينصحني بأمانة .. أما الصديقات من الفتيات فقد لا نتفق سويا وقد تنصحني نصيحة خاطئة بدافع الغيرة.

