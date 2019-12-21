تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن عودتها لارتداء الحجاب بعد قرارها بخلعه .. وتنشر صورة به

أعلنت فنانة مصرية شهيرة عن عودتها لارتداء الحجاب بعد فترة من إعلانها خلعه في خبر أثار غضب الرأي العام المصري .

ونشرت الفنانة المصرية شهيرة صورة عبر حسابها بـ"فيس بوك" رفقة عدد من الفنانات قائلة : "مع البنات الحلوين".

وكانت المفاجأة المدوية تتمثل في ظهور "شهيرة" بالحجاب في تلك الصورة التي نشرتها قبل ساعات .

وكانت شهيرة ظهرت مرتدية شعر مستعار وملابس غير مناسبة للحجاب قبل فترة ، وسط شد وجذب حول خلعه.

وعلق نجلها عمرو محمود ياسين مؤكدًا أن والدته حرة في خلع الحجاب ، مضيفا: حين قررت ارتداء الحجاب لم تستشر أحد منا.