يحرص زوار المملكة من النجوم العالمين على تجربة الزي التقليدي السعودي فوز زيارتهم للسعودية. وغالبًا ما ينشرون صورًا تدل على حماسهم الشديد وسعادتهم بتجربة السفر للمملكة.
وفي هذا السياق نشر نجم موسيقى البوب الكولومبي العالمي “مالوما” صورة على حسابه بموقع تبادل الصور انستجرام وهو يرتدي الزي السعودي أثناء تواجده في الرياض بعد احياء حفله الغنائي ضمن مهرجان الدرعية الموسيقي.
كما نشر المطرب الكولومبي العالمي جي بالفين صورًا له بالزي السعودي مرتديًا الشماغ والعقال عبر حسابه بموقع تبادل الصور العالمي “انستقرام” والتقطت الصور له اثناء تواجده بالمملكة للمشاركة في مهرجان ميدل بيست الموسيقي العالمي بالرياض.
وفي سياق متصل تداول المهتمون بالفن في المملكة صورًا للممثل الأمريكي الشهير أرمي هامر وهو يرتدي الشماغ والعقال ويدخن الأرجيلة ويبدو عليه السعادة من الأجواء الموجودة بموسم الرياض.
وبالعباءة نشرت عارضة الأزياء البرازيلية إيزابيلي بيرغوسي فونتانا صورًا لها في المملكة ووصفت يومها بالرائع.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: نجوم عالميون يشاركون جمهورهم بصورهم بالزي السعودي.. ويعبرون عن حماسهم لزيارة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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