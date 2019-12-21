بالصور.. افتتاح معرض بنات أفكاري لأسماء علي بالهناجر

افتتح كل من الدكتور حلمي النمنم وزير الثقاقة السابق، والدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب الفنانين التشكليين معرض الفن التشكيلي للدكتورة أسماء علي المدرس بكلية الفنون الجملية جامعة حلوان. وحرص على الحضور كل من الدكتورة سهير عثمان مقرر لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الاعلى للثقافة، الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس القومي للمرأة، الدكتور طارق مأمون مدير عام المتاحف والمعارض بوزارة الثقافة ومحمد الصناديلي الصحفي البارز بالجمهورية. المجلس القومي للمرأة، الدكتور طارق مأمون مدير عام المتاحف والمعارض بوزارة الثقافة ومحمد الصناديلي الصحفي البارز بالجمهورية. يضم المعرض ١٧ عملا فنيا للنحت البارز، مابين التجريد والمنوحوتات الكلاسيكية، تحت إشراف الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، ويستقبل المعرض يوميا كوكبة من الفنانين التشكيليين وعشاق فن النحت البارز، وعدد من رجال الصحافة والإعلام المعرض يوميا كوكبة من الفنانين التشكيليين وعشاق فن النحت البارز، وعدد من رجال الصحافة والإعلام تعبر أعمال التجريد بالمعرض عن التشابهات والإختلافات بين الناس، فكل انسان لديه آرائه واتجاهاته التى تختلف عن الآخرين، مع إنهم من جنس بشرى واحد، أما الأعمال الكلاسيكية بالمعرض فمنها من يعبر عن الأمومة والطفولة وغيرها، والخامات المستخدمة فى صنع الأعمال من البوليستر والخشب والمعادن . Advertisements

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