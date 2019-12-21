فن ومشاهير

الليلة.. عمرو دياب يحيي حفل ختام ميدل بيست بالسعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستعد الهضبة عمرو دياب، لاحياء ختام مهرجان ميدل بيست، المقام بالعاصمة الرياض، مساء اليوم، السبت.

 

ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه الحديثة والقديمة

التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح

 

Advertisements

يشار إلى أن يشهد الحفل مجموعة من المفاجآت التي حرصت إدارة موسم الرياض للترفيه

على تقديمها في ختام الدورة الأولى لمهرجان ميدل بيست بالمملكة العربية السعودية.

 

يذكر أن هذا الحفل سيكون الثالث لعمرو دياب ضمن فاعليات موسم الرياض، وكان قدم الهضبة من قبل حفلين أحدهم على مسرح محمد عبده والأخرمسرح أبو بكر سالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عمرو دياب يحيي حفل ختام ميدل بيست بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا