الليلة.. عمرو دياب يحيي حفل ختام ميدل بيست بالسعودية

يستعد الهضبة عمرو دياب، لاحياء ختام مهرجان ميدل بيست، المقام بالعاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم، السبت.
ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه الحديثة والقديمةالتي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح
يشار إلى أن يشهد الحفل مجموعة من المفاجآت التي حرصت إدارة موسم الرياض للترفيهعلى تقديمها في ختام الدورة الأولى لمهرجان ميدل بيست بالمملكة العربية السعودية.
يذكر أن هذا الحفل سيكون الثالث لعمرو دياب ضمن فاعليات موسم الرياض، وكان قدم الهضبة من قبل حفلين أحدهم على مسرح محمد عبده والأخرمسرح أبو بكر سالم.
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