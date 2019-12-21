ظهرت الإعلامية ايمان حمداوى، باطلاله أنيقه أشاد بها الحضور خلال تقديمها حفل مهرجان انترناشونال فاشون اوورد الذي يتولي رئاسته الإعلامي احمد عليوة . وأقيم حفل مهرجان انترناشونال فاشون أوورد مساء الأربعاء وأحييت الحفل النجمة المغربية دنيا بطمة، بحضور الفنانة نيرمين الفقي ورجاء الجداوي، رانيا منصور، منة جلال، عبير صبري، هاني البحيري، رانيا فريد شوقي، ومنة فضالي وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع، و شارك في المهرجان العديد من مصممين الازياء من الدول العربية في النسخة السادسة . جلال، عبير صبري، هاني البحيري، رانيا فريد شوقي، ومنة فضالي وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع، و شارك في المهرجان العديد من مصممين الازياء من الدول العربية في النسخة السادسة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ايمان حمداوى تتالق خلال تقديمها مهرجان فاشون اوورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.