أفضل 10 أفلام بوليوودية في 2019.. حصدت نصف مليار دولار

منافسة شرسة شهدتها دور العرض الهندية بين أهم الأفلام التي طرحت خلال 2019، ليُصنف العام الجاري الأقوى خلال آخر 10 سنوات، من حيث جودة الأفلام والإيرادات.

وشهدت بوليوود العام الجاري عودة نجوم كبار للساحة الفنية بعد غياب، على رأسهم هريثيك روشان، فضلا عن تغيير بعضهم مساره، ولعب أدوارا لأول مرة مثل شاهيد كابور، الذي قدم شخصية "كبير سينغ"، أو حتي انضمام ثنائيات حديثة للوسط.

ووفقا لتقارير إعلامية هندية حققت أفضل 10 أفلام طرحت خلال 2019 إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، قدرت بنحو نصف مليار دولار أمريكي، وهي:

1- وار

بطولة هريثيك روشان وتايجر شروف في أول تعاون بينهما، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حركي حول إحدى عمليات المخابرات الهندية، وطرح 2 أكتوبر/تشرين الأول، وحقق 474.79 كرور (68 مليون دولار).

2- ساهو

بطولة تانجم برابهاس بمشاركة شرادها كابور، ويعتبر من أقوى أفلام الحركة لهذا العام، وجرى تصوير معظم مشاهده بدولة الإمارات، وطرح في دور العرض 30 أغسطس/آب، وحقق 433.06 كرور (62 مليون دولار).





3- كبير سينغ

بطولة شاهيد كابور وكيارا أدفاني، وتدور قصته حول طبيب فقد حبيبته وكاد أن يفقد وظيفته بسبب الغضب.

الفيلم يعتبر نقلة فنية كبيرة في حياة شاهيد كابور، وجعله من المرشحين بقوة للفوز بجائزة أفضل ممثل للعام، وطرح العمل 25 يونيو/حزيران، وحقق 379.02 كرور (55 مليون دولار).

4- بهارات

فيلم عيد الفطر بطولة تايجر بوليوود سلمان خان وكاترينا كييف، وتدور أحداثه حول قصة حياة طفل عاصر التقسيم الهندي الباكستاني وما ترتب على هذا التقسيم.

وعرض الفيلم 5 يونيو/حزيران، وحقق 325.58 كرور (46.5 مليون دولار).

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5- مانجل ميشن

بطولة أكشاي كومار وتابسي بانو وفيديا بالان، وهي قصة حقيقية عن أول رحلة ناجحة للهند في الوصول إلى المريخ، وعرض 15 أغسطس/آب، وحقق 290.02 كرور (41.5 مليون دولار).

6 - جالي بوي

بطولة رانفيير سينغ وعاليا بهات، ويكشف تفاصيل حياة مغني راب والعالم الخفي للمكافحين في مومباي من أجل تحقيق حلمهم، ومثّل الفيلم الهند في العديد من المهرجانات الدولية.

وعرض الفيلم لأول مرة 14 فبراير/شباط، وحقق 238.16 كرور (34 مليون دولار).

7- تشيشوري

بطولة سوشانت سينغ وراجبوت وشرادها كابور، وهي تجربة كوميدية تحاكي معظم ما يمر به الشباب من أزمات مجتمعية، وطرح 6 سبتمبر/أيلول، وحقق 21267 كرور (30.5 مليون دولار).





8- كيساري

بطولة أكشاي كومار، وهو مقتبس من قصة حقيقية ترجع إلى فترة الحرب بين الهند وأفغانستان، ويحكي كيف تصدى 21 جنديا هنديا لجيش كامل والدفاع عن كتيبتهم.

وعرض الفيلم 21 مارس/أيار، وحقق 207.09 كرور (30 مليون دولار).





9 - سوبر 30

بطولة هريثيك روشان، ويعتبر عودة جيدة له بعد غياب دام عامين عن بوليوود، ويروي الفيلم قصة حياة عالم رياضيات هندي ومشروعه المسمى "سوبر 30"، وطرح الفيلم 12 يوليو/تموز، وحقق 208.93 كرور (30.3 مليون دولار).

10- دريم جيرل

بطولة أيوش كان كورانا، الذي لعب دور شاب ينتحل شخصية فتاة ويصبح حلم كثير من الشباب الذين خدعهم، وطرح الفيلم 13 سبتمبر/أيلول، وحقق 200.80 كرور (29 مليون دولار).



