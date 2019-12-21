عرض مسرحية عن رئيسة "النواب الأمريكي" في يناير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية، السبت، إنه يتم الإعداد للعرض الأول لمسرحية جديدة حول شخصية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، التي تتصدر عناوين الأخبار لدورها في محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتجسد دور البطولة في المسرحية التي تحمل اسم "ذي أدلت إن ذا روم" (الشخص البالغ في الغرفة) نجمة برودواي الممثلة أورلاج كاسيدي، حيث تجسد شخصية بيلوسي.

ومن المقرر أن تكون ليلة الافتتاح في 26 يناير/كانون الثاني بمسرح "ريتشارد كريستيانسن".

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ويخرج المسرحية هيذر ارنسون وكونور باجلي، وهي من إنتاج جيم كيريستيد وليندا كارن ووليام فيرنانديز، المنتجين في مسارح برودواي وفي التلفزيون.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت بيلوسي قد وافقت على المشروع الذي يتناول المراحل الأولى من حياتها وتطورها وصولا إلى تولي منصبها السياسي وما الذي يصفه المنتجون بأنه "المناخ السياسي المضطرب الذي يسود حاليا في الولايات المتحدة".

وقال كريستيد إن بيلوسي تسلمت نسخة من النص، لكنه افترض أنها مشغولة بأمور أخرى.