تراند اليوم : بعد تداول أنباء عن إصابتها بمرض خطير .. الكشف عن اسم المرض الذي أصاب أنغام

كشفت وسائل إعلام مصرية وعربية على نطاق واسع أمس عن تعرض المطربة المصرية أنغام لمرض خطير.
وتابعت المصادر: هي في منزلها الآن وبصحة جيدة.
وقالت وسائل إعلامية إن أنغام أصيبت بمرض خطير في الدم ما استدعى نقلها للمستشفى .
ونفت مصادر مقربة من أنغام حقيقة ما تردد ، مؤكدة أن المطربة المصرية أصيبت بحصوات في الكلى .
وأشارت المصادر أن أنغام قامت بتركيب دعامة لتساعدها على إقامة حفلاتها .. على أن تقوم بعد الانتهاء من جولاتها الغنائية بتفتيت تلك الحصوات بعملية جراحية.
وتابعت المصادر: هي في منزلها الآن وبصحة جيدة.