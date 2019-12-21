فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد تداول أنباء عن إصابتها بمرض خطير .. الكشف عن اسم المرض الذي أصاب أنغام

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كشفت وسائل إعلام مصرية وعربية على نطاق واسع أمس عن تعرض المطربة المصرية أنغام لمرض خطير.

وقالت وسائل إعلامية إن أنغام أصيبت بمرض خطير في الدم ما استدعى نقلها للمستشفى .

ونفت مصادر مقربة من أنغام حقيقة ما تردد ، مؤكدة أن المطربة المصرية أصيبت بحصوات في الكلى .

وأشارت المصادر أن أنغام قامت بتركيب دعامة لتساعدها على إقامة حفلاتها .. على أن تقوم بعد الانتهاء من جولاتها الغنائية بتفتيت تلك الحصوات بعملية جراحية.

وتابعت المصادر: هي في منزلها الآن وبصحة جيدة.

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