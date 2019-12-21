موجز الفن-أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب وعبد المنعم عمايري يرتبط بهذه الفنانة

ميرنا وليد - بيروت - أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب وعبد المنعم عمايري يرتبط بهذه الفنانة موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص- "الفن" يكشف هوية خطيب دانا حلبي.. ممثل سوري شهير جدا خاص الفن- هل من أزمة بين نادية الجندي ونبيلة عبيد على تتر مسلسلهما؟ بطل "باب الحارة" يفجع بموت عمه- بالصورة ميريام فارس مُنعت من الرقص في السعودية وهكذا علّقت- بالفيديو خاص الفن - أزمة بين شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها السابق والسبب زوجها إعلامية شهيرة تصف كيت ميدلتون بـ"المملة" المزيد المزيد

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