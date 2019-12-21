خاص الفن- هذا الممثل بديل لأحمد زاهر في مسرحية بالسعوديةخاص الفن-يسرا تكشف كواليس تحضيرات مسلسلها "دهب عيرة"خاص- "الفن" يكشف هوية خطيب دانا حلبي.. ممثل سوري شهير جداخاص الفن- هذا شرط فيفي عبده للعودة للدراما قريباخاص بالصور- عامر زيان وداليدا خليل وريتا حرب وسيلفيو شيحا يطلقون "لأ للمخدرات"خاص الفن- أحمد شيبة قريبا في موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - بعد ترشيح الممثل ​أحمد زاهر​ لتقديم عرض مسرحي جديد في السعودية وسط النشاط الملحوظ في المملكة مؤخرا، علمنا بأنه بعد أن تم الإتفاق مع زاهر كي يقدم عمل مسرحي جديد تم الاستعانة بممثل شاب بدلا منه هو محمد علي رزق وذلك لكي يقوم بالبطولة، لإنشغال زاهر بأعماله الدرامية الجديدة وثانيا لرغبة المنتج السعودي في الإستعانة بالوجوه الشابة في الفترة المقبلة، وكانت مرشحة للبطولة النسائية للمسرحية الممثلة ​منة فضالي​ والتي اعتذرت عن العرض هي الآخرى بعد خلافات في التفاوض جعلتها تفضل الإنسحاب والإعتذار قبل التعاقد النهائي.

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