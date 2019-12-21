كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو عبد الجليل يفوز بجائزة أفضل ممثل من "دير جيست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم أمس حفل توزيع جوائز دير جيست للأفضل خلال عام ٢٠١٩، وذلك فى أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

وفاز الفنان عمرو عبد الجليل بجائزة أفضل ممثل لعام ٢٠١٩، وتألق عمرو ببدلة سوداء أنيقة.

وحضر الحفل حشد كبير من ألمع النجوم والإعلاميين منهم "أحمد جمال، حنان مطاوع، أحمد السعدني، أحمد حلمي، صفية العمري، كريم عبد العزيز، إسعاد يونس، منى العراقي، كارمن سليمان، نيرمين ماهر، عبير صبري، عمرو عبد الجليل، لبلبة، محمد سعد، إياد نصار، انجي المقدم، مصطفي شوقي".

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يشار إلى أن عمرو عبد الجليل يشارك فى مسلسل "النهاية"مع الفنان يوسف الشريف، والمسلسل تدور أحداثه في عام ٢١٢٠، ويعد هذا أول مسلسل في الشرق الأوسط من نوعية الخيال العلمي.

مسلسل «النهاية» بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل، وهو من إخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

وكانت أخر أعمال عمرو عبد الجليل فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة والذى عرض فى موسم عبد الفطر الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً بينما حقق الفيلم أعلى الإيرادات فى تاريخ السينما.