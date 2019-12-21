بالصور| دومينيك حوراني بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وظهرت دومينيك في الجلسة بإطلالة أنيقة سوداء، خلال تواجدها في المطار، أثناء توجها لدولة الإمارات، وعلقت: "سياحة عائلية طويلة في بلدي الثاني، الإمارات".

يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرا كليب بعنوان "يا عريس"، وشاركها في غنائه الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفى، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.