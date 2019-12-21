تنطلق الثلاثاء.. "القومي للسينما" ينظم احتفالية لإحياء ذكرى ميلاد نجيب محفوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - ينظم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي احتفالية لإحياء ذكرى ميلاد الأديب الراحل نجيب محفوظ.

الاحتفالية تقام على مدار ثلاثة أيام ابتدءًًا من الثلاثاء القادم الموافق ٢٤ حتي الخميس الموافق ٢٦ ديسمبر الحالى بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون في تمام السادسة مساء

تحت إشراف "محمد مصطفي حسن".

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية مجموعة مجموعة من أفلام الأديب الراحل على مدار الأيام الثلاثة، ويعقب عرض كل فيلم ندوة خاصة، ومن المقرر أن تبدأ العروض يوم الثلاثاء بفيلم "قصر الشوق"، حيث يعقبه ندوة يديرها الناقد "نادر عدلى"، ويوم الأربعاء يتم عرض فيلم "السمان والخريف"، وتختتم الفعاليات يوم الخميس بعرض فيلم "زقاق المدق".

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يذكر أن نجيب محفوظ ولد 11 ديسمبر 1911 وتوفي 30 أغسطس 2006) وهو أول مصري يحصل على جائزة نوبل في الأدب.

كتب نجيب محفوظ منذ الثلاثينات واستمر حتى 2004. تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم. و من أشهر أعماله: الثلاثية وأولاد حارتنا والحرافيش. بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً واقعياً، و يعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.

وقدم نجيب محفوظ ٥٥ كتابآ ،٣٥ رواية،٢٢٣ قصة،١٩ مجموعة،٧ مسرحيات، و٢٦ نصًا سينمائيًا.