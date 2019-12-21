"غناء ملطشة القلوب وتكريم لبيب ولبلبة والعمري".. إليك قائمة جوائز "دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ حفل توزيع جوائز دير جيست، الذي أقيم أمس، بأحد الفنادق في التجمع الخامس، بالسلام الوطني.

وأعقب ذلك غناء الفنان مصطفى شوقي أغنيته ملطشة القلوب، التي حققت نجاحا كبيرا في 2019.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع بينهم أحمد السقا، إنجي المقدم، محمد سعد، حلا شيحة، لبلبة، سوزان نجم الدين، مريم ناعوم، أحمد داود، أحمد رزق، صفاء جلال، نرمين ماهر، عبير منير، نهال عنبر، شيماء سيف سناء يوسف، هيدي كرم، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، وأحمد بدير، عمرو عبد الجليل، عبير صبرى، طارق لطفي، مصطفى شوقى، والمنتج نصر محروس، إبراهيم فايق، لطفى لبيب، مي عمر، وزجها المخرج محمد سامي، أسماء أبو اليزيد، صفية العمري وغيرهم.

وحصدت الفنانة صفية العمرى جائزة تقديرية على مشوارها الفني، كما حصلت الفنانة لبلبة على جائزة تقديرية لدورها في فيلم كازابلانكا، وحصد المنتج نصر محروس جائزة تقديرية على أغنية ملطشة القلوب، والفنان لطفي لبيب عن مشواره الفني.

وفيما يلي قائمة الجوائز:

سوسن بدر لدورها في مسلسل أهو دا اللي صار

محمد سعد لدوره في فيلم الكنز

طارق لطفي لدوره في فيلم 122

حلا شيحة لدورها في مسلسل زلزل

خالد النبوي لدوره في مسلسل مملك النار

أمينة خليل لدورها في مسلسل قابيل وفيلم 122

محمد فرج عن دوره في مسلسل قابيل وفيلم الممر

أروى جودة لدورها في مسلسل أهو دا اللي صار

إياد نصار لدوره في فيلم الممر

عمرو يوسف لدوره في فيلم ولاد رزق

أحمد رزق لدوره في فيلم الممر

أحمد السعداني لدوره في مسلسل زي الشمس

إنجي المقدم لدورها في فيلم ولد الغلابة

محمد فضل لدوره في تنظيم كأس الأمم الأفريقية

شركة سينرجي للإنتاج لدورها في إنتاج الدراما لعام 2019

أفضل مطرب: محمد حماقي

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أفضل مطربة: شيرين عبد الوهاب

أفضل مطرب شباب: أحمد جمال

أفضل مغنية شبابية: كارمن سليمان

أفضل مطرب صاعد: محمد عباس

أفضل مطربة صاعدة: سهيلة بن لشهب

أفضل أغنية شرقية: عايم في بحر الغدر "أحمد عزت وعلي سمارة"

أفضل ملحن: عمرو مصطفى

أفضل شاعر: أمير طعمة

أفضل ألبوم : كول يوم من دا "حماقي"

مصطفى شوقي عن أغنية ملطشة القلوب

أفضل ممثل: كريم عبد العزيز عن الفيل الأزرق 2

أفضل ممثلة: هند صبري عن الفيل الأزرق 2

أفضل ممثل كوميدي: أحمد حلمي

أفضل ممثلة كوميدية: غادة عادل

أفضل ممثل شاب: أحمد داود

أفضل ممثلة شباب: أسماء أبو اليزيد

أفضل سيناريست: أحمد مراد

أفضل ممثل في الدراما: أحمد السقا

أفضل ممثلة في الدراما: حنان مطاوع

أفضل مخرج في الدراما: محمد سامي